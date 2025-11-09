Nahe der Grenze zur Schweiz gerät ein Linienbus außer Kontrolle und prallt in Autos und Fußgänger. Eine junge Frau stirbt. Jetzt hat die Polizei erste Vermutungen zur Unfallursache.

red/dpa 09.11.2025 - 09:39 Uhr

Der tödliche Busunfall in Weil am Rhein nahe der Grenze zur Schweiz geht nach neuen Erkenntnissen der Ermittler vermutlich auf einen technischen Defekt oder Bedienfehler der Fahrerin zurück. Die Ermittlungen in dem Fall laufen aber noch, wie ein Polizeisprecher in der Nacht sagte. Die Busfahrerin sei bei dem Unfall leicht verletzt, mittlerweile aber wahrscheinlich schon wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden. Sie habe sich bislang nicht zu dem Unfall geäußert.