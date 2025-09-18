 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Baden-Württemberg

  4. Mit Bus und Bahn in den Landtag

Linke Doppelspitze Mit Bus und Bahn in den Landtag

Linke Doppelspitze: Mit Bus und Bahn in den Landtag
1
Amelie Vollmer (li.) und Ellena Schumacher-Kölsch kandidieren als Doppelspitze der Linken für die ­Landtagswahl in Baden-Württemberg. Foto: Die Linke

Ellena Schumacher-Kölsch und Amelie Vollmer sollen die Linke in den Landtag führen. Beide Frauen sind in ihren Regionen verwurzelt – und mit Öffentlichen unterwegs.

Politik/ Baden-Württemberg: Christian Gottschalk (cgo)

In Schwäbisch Hall und in der Gegend drum herum ist Ellena Schumacher-Kölsch keine Unbekannte. Im restlichen Land eher schon. Das Schicksal teilt sie mit Amelie Vollmer, die es im Ortenau-Kreis zu einer gewissen Bekanntheit gebracht hat, die darüber hinaus sicher noch ausbaufähig ist. Einen ersten Schritt dazu wollen die beiden Frauen an diesem Wochenende gehen. Dann stellt der Landesverband der Linken seine Liste für die kommende Landtagswahl auf. Die Landtagswahl, bei der die Partei zum ersten Mal in der Geschichte eine realistische Chance hat, die Fünf-Prozent-Hürde zu überspringen. Ellena Schumacher-Kölsch und Amelie Vollmer sollen voranspringen und als Spitzenkandidatinnen in den Ring steigen.

 

Begeisterung für Kommunalpolitik

Bisher ist Ellena Schumacher-Kölsch in der Kommunalpolitik zu Hause. Wenn sie darüber spricht, dann kommt sie ziemlich schnell ins Schwärmen. So schön, so viele Themenfelder. Vor allem imponiert der 38-Jährigen, dass in Gemeinderäten und Kreisräten Dinge funktionieren, die in den höheren Sphären des Parlamentarismus mit einem Mal zum Problem werden. Stichwort Zusammenarbeit. Dass Schwäbisch Hall nun eine verkehrsberuhigte Innenstadt habe, das gehe auf einen Antrag der Linken zurück, sagt Ellena-Schumacher Kölsch. Wenn dann auch eher konservative Kräfte wie die Freien Wähler mitmachen, das sei „echt cool“.

Jan van Aken (li.), und Heidi Reichinnek haben der Linken im Bund zum Erfolg verholfen. Foto: dpa

Cool, das ist eines der Lieblingswörter der Sozialarbeiterin. Cool war es, dass sie nach der ersten Legislatur im Gemeinde- und Kreisrat 2024 auch ein zweites Mal gewählt worden ist. Cool, dass der Vermieter der Räumlichkeiten, in denen die Partei ihr Büro hat, der CDU angehört. So wie ihr Großvater, der über Jahrzehnte der Kreisvorsitzende der Christlich Demokratischen Union in Hohenlohe gewesen ist. Gar nicht cool hingegen der Unvereinbarkeitsbeschluss, mit dem die CDU die Zusammenarbeit mit den Linken ausschließt. „So schade“ sei das, sagt Ellena Schumacher-Kölsch, dass die politische Konkurrenz diesem Dogma auch in der Kommunalpolitik nachhänge.

Ihren Job als Sozialarbeiterin im Frauenhaus will Schumacher-Kölsch erst einmal behalten. Politik ist schließlich ein launiges Geschäft. Die designierte Spitzenkandidatin gehört zu denen, die gute Laune verbreiten. Schumacher-Kölsch lacht gerne und viel. Und ist behutsam. Bei der ersten Kommunalwahl trat sie zwar für die Linke an, war aber noch nicht in die Partei eingetreten. Das kam hinterher. Inzwischen gehört sie dem Landesvorstand an, so wie Amelie Vollmer.

Bei der Bundestagswahl knapp gescheitert

Ohlsbach ist eine Gemeinde in der Ortenau. Rund 3000 Einwohner, schmucke Fachwerkhäuser, viele Reben. Aber nicht unbedingt ein Platz, an dem für junge Menschen ein breites Angebot vorhanden ist. Amelie Vollmer ist vor wenigen Monaten daher umgezogen, in die nächstgrößere Stadt. Die heißt Offenburg. Eine bezahlbare Bleibe zu finden, sei gar nicht so einfach gewesen, erzählt die 22-Jährige. Womit ein Thema der politischen Betätigung praktisch vorgegeben ist: bezahlbaren Wohnraum schaffen. Und das nicht nur in Offenburg, sondern in ganz Baden-Württemberg.

Unsere Empfehlung für Sie

Partei Die Linke: Rückenwind für die Linken

Partei Die Linke Rückenwind für die Linken

Zum ersten Mal hat die Linke eine Chance, in den Landtag von Baden-Württemberg einzuziehen. Viele neue Mitglieder erfreuen die Partei, alte Probleme belasten sie.

Dass Vollmer nun um den Einzug in den Landtag kämpft, ist eigentlich Pech. Bei der Bundestagswahl im März stand sie auf Platz sieben der Landesliste, alle sechs Kandidaten vor ihr haben den Sprung nach Berlin geschafft. Es klingt aber nicht so, als ob die junge Frau diesem Ergebnis nachtrauern würde. Vollmer spricht schnell, vielleicht zu schnell darüber, dass man den Nahverkehr im Land ausbauen müsse und dass die Linke die einzige Partei sei, die wirklich eine linke Politik anbiete. Auf einem Podium im Bundestagswahlkampf habe sich selbst der SPD-Kandidat damit gebrüstet, wie viele Abschiebungen die Bundesregierung hinbekommen habe, sagt Vollmer.

Erste Rede mit 15 Jahren gehalten

Mit Podiums- und Wahlkampfreden hat die 22-Jährige eine gewisse Erfahrung. Bei den letzten Landtagswahlen war sie die jüngste Kandidatin im Südwesten, mit 17 Jahren dann der Eintritt in die Partei, um aktiv gegen den Rechtsruck im Land vorzugehen. Ihre erste politische Rede hatte sie freilich schon zwei Jahre zuvor gehalten. Öffentlich in Offenburg, bei einem Protest gegen den rechten OB-Kandidaten. Heute ist Vollmer, die auch hauptberuflich im Büro der Partei arbeitet, Kreissprecherin – und nach eigenen Angaben eine der Ältesten. Sie habe in der Politik gelernt, wie die Politik funktioniert, sagt Amelie Vollmer.

Dass es für die Linke reichen wird, um die Fünf-Prozent-Hürde zu überspringen, davon ist Amelie Vollmer überzeugt. Ob Appa, der vierbeinige Freund und treue Begleiter, dereinst mitkommen darf in den Landtag, danach hat sie sich noch nicht erkundigt. Auch nicht über die genauen Verbindungen, die der öffentliche Nahverkehr ganz im Westen des Landes gen Stuttgart bietet. Denn darauf wird sie angewiesen sein, so wie Ellena Schumacher-Kölsch, die nahe der bayerischen Grenze in den Zug steigen muss. Beide Frauen haben keinen Führerschein. Und den öffentlichen Nahverkehr als eines der Hauptthemen.

Weitere Themen

Linke Doppelspitze: Mit Bus und Bahn in den Landtag

Linke Doppelspitze Mit Bus und Bahn in den Landtag

Ellena Schumacher-Kölsch und Amelie Vollmer sollen die Linke in den Landtag führen. Beide Frauen sind in ihren Regionen verwurzelt – und mit Öffentlichen unterwegs.
Von Christian Gottschalk
Warum Beamte „doppelt Kindergeld“ bekommen (vereinfacht gesagt)

Privilegien Bekommen Beamte „doppelt Kindergeld“?

Von Familienzuschlägen können TvÖD-Beschäftigte und „normale“ Berufstätige nur träumen. Aus einem kuriosen aber wohl unumstößlichen Grund werden Beamte bevorzugt.
Von Michael Maier
Razzia bei Pforzheim: Ex-Personenschützer der Bundeswehr im Verdacht

Razzia bei Pforzheim Ex-Personenschützer der Bundeswehr im Verdacht

Bei einer Razzia ist die Wohnung eines Ex-Personenschützers bei Pforzheim durchsucht worden. Gehört der Verdächtige zu einer rechtsradikalen bewaffneten Gruppe?
Von Florian Dürr
Baden-Württemberg: CDU will Sicherheitsrat im Land einrichten

Baden-Württemberg CDU will Sicherheitsrat im Land einrichten

Von Cyberattacken bis Messerangriffen: Die CDU warnt vor einer neuen Bedrohungslage im Land. Nun fordert sie einen Sicherheitsrat für Baden-Württemberg – und mehr.
NDR trennt sich von Moderatorin: Hagel kritisiert ÖRR: „Hat verdammte Verantwortung gegenüber uns“

NDR trennt sich von Moderatorin Hagel kritisiert ÖRR: „Hat verdammte Verantwortung gegenüber uns“

Nachdem der NDR die Trennung von der als konservativ geltenden Moderatorin Julia Ruhs bekanntgab, meldet sich nun Baden-Württembergs CDU-Chef zu Wort – und wird emotional.
Von Sascha Maier
Croupière im Casino Konstanz: Arbeitsplatz in mondäner Kulisse: „Hier soll keiner seine Existenz verspielen“

Croupière im Casino Konstanz Arbeitsplatz in mondäner Kulisse: „Hier soll keiner seine Existenz verspielen“

Wo Schwaben und Schweizer ihr Glück suchen – Bojana Stojanovic arbeitet als Croupière im Konstanzer Casino. Eine Welt voller Hoffnung und Enttäuschung.
Von Uli Fricker
Bretten im Kreis Karlsruhe: Auf Ehefrau eingestochen – 55-Jähriger festgenommen

Bretten im Kreis Karlsruhe Auf Ehefrau eingestochen – 55-Jähriger festgenommen

Nach Schreien aus einer Wohnung in Bretten alarmiert eine Nachbarin die Polizei. Was bekannt ist.
1000-Euro-Zuschlag für Beamtenkinder stößt auf Unverständnis

Fast 1000 Euro extra Beamtenkinder: Zuschlag stößt auf Unverständnis

Sogar der Beamtenbund findet die Zuschläge für größere Familien „schwer erklärbar“. Man habe davor gewarnt. Das Land zahlt dafür jährlich 200 Millionen Euro.
Von Andreas Müller
Staatsanwaltschaft Rottweil: Ermittlungen gegen Jugendtrainer – bis zu 22 Kinder betroffen

Staatsanwaltschaft Rottweil Ermittlungen gegen Jugendtrainer – bis zu 22 Kinder betroffen

Ein Jugendtrainer soll Kinder per Handy aufgefordert haben, ihm Nacktbilder zu schicken. Die Staatsanwaltschaft Rottweil ermittelt nun wegen sexuellen Missbrauchs.
Aussichten für Baden-Württemberg: Sommer kehrt zurück – bis zu 31 Grad am Wochenende

Aussichten für Baden-Württemberg Sommer kehrt zurück – bis zu 31 Grad am Wochenende

Viel Sonne und möglicherweise bis zu 31 Grad: In den kommenden Tagen kehrt der Sommer in den Südwesten zurück.
Weitere Artikel zu Die Linke Landtagswahl
 