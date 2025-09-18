Linke Doppelspitze Mit Bus und Bahn in den Landtag
Ellena Schumacher-Kölsch und Amelie Vollmer sollen die Linke in den Landtag führen. Beide Frauen sind in ihren Regionen verwurzelt – und mit Öffentlichen unterwegs.
In Schwäbisch Hall und in der Gegend drum herum ist Ellena Schumacher-Kölsch keine Unbekannte. Im restlichen Land eher schon. Das Schicksal teilt sie mit Amelie Vollmer, die es im Ortenau-Kreis zu einer gewissen Bekanntheit gebracht hat, die darüber hinaus sicher noch ausbaufähig ist. Einen ersten Schritt dazu wollen die beiden Frauen an diesem Wochenende gehen. Dann stellt der Landesverband der Linken seine Liste für die kommende Landtagswahl auf. Die Landtagswahl, bei der die Partei zum ersten Mal in der Geschichte eine realistische Chance hat, die Fünf-Prozent-Hürde zu überspringen. Ellena Schumacher-Kölsch und Amelie Vollmer sollen voranspringen und als Spitzenkandidatinnen in den Ring steigen.