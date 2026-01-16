Der Linken-Chef Jan van Aken bringt in der Debatte zur Erbschaftssteuer einen neuen Vorschlag ein. Der hätte gerade in Baden-Württemberg besondere Auswirkungen.
16.01.2026 - 14:00 Uhr
Mit einer fulminanten Forderung befeuert die Linke die aktuelle Debatte zur Erbschaftssteuer. Wer mehr als eine Milliarde Euro erbt, der soll künftig mit 60 Prozent besteuert werden, sagt der Linken-Parteichef Jan van Aken dieser Zeitung am Vortag des offiziellen Wahlkampfauftaktes der Partei zu den Landtagswahlen in Baden-Württemberg.