„Eine Erbschaftssteuer ist leistungsgerechter, als wenn schon Babys zu Milliardären gemacht werden“, sagt van Aken – und verweist darauf, dass es gerade in Baden-Württemberg einige Menschen gebe, die für solch einen Steuersatz in Frage kommen könnten. Dieter Schwarz (Lidl und Kaufland), Reinhold Würth (Würth-Gruppe) oder Hasso Plattner (SAP) gehörten zu den reichsten Menschen in der Republik. „Wir würden mit einer ordentlichen Abgabe für superreiche Erben endlich eine der Ursachen für den krassen Unterschied zwischen Arm und Reich in unserem Land abschaffen“, so der Vorsitzende der Linken Bundespartei. Dass die SPD das Thema auf die Tagesordnung gebracht habe sei „schön“, reiche aber nicht aus. Man brauche einen „großen Wurf“ und dürfe nicht nur „labern“, so van Aken.