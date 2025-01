Im Vorfeld der Bundestagswahl 2025 legt Die Linke ihr umfassendes Wahlprogramm vor, das soziale Gerechtigkeit, Umweltschutz und eine gerechtere Verteilung von Ressourcen ins Zentrum stellt. Mit einer klaren Absage an kapitalistische Strukturen und sozial ungerechte Praktiken formuliert die Partei ambitionierte Ziele für einen grundlegenden Wandel in Politik und Gesellschaft.

Zusammenfassung des Wahlprogramms der Linken

Zuwanderung & Flucht: Die Linke setzt sich für legale Fluchtwege, ein uneingeschränktes Asylrecht und ein Ende der europäischen Abschottungspolitik ein. Kommunen sollen mehr Mittel zur Integration erhalten, und alle Menschen sollen unabhängig von Herkunft und Pass gleiche Rechte und Chancen genießen.

Wirtschaft: Eine gerechte Verteilung von Einkommen und Vermögen steht im Mittelpunkt. Die Linke fordert eine Vermögenssteuer, höhere Steuern für Spitzenverdiener und eine stärkere Besteuerung großer Kapitalvermögen. Gleichzeitig sollen kleine und mittlere Einkommen entlastet werden. Öffentliche Investitionen sollen vor allem in Bildung, Infrastruktur und den klimagerechten Umbau der Wirtschaft fließen.

Außenpolitik: Die Partei lehnt Waffenexporte und militärische Einsätze ab und setzt auf Diplomatie, Abrüstung und die Förderung einer friedlichen Weltordnung. Die NATO wird als überholt betrachtet und soll durch eine neue Sicherheitsarchitektur ersetzt werden.

Umweltschutz & Klimawandel: Eine klimagerechte Wirtschaft und der Ausbau erneuerbarer Energien stehen im Fokus. Bis 2040 soll Deutschland klimaneutral sein. Die Linke fordert Investitionen in energetische Sanierungen und den Ausbau von Nah- und Fernwärmenetzen sowie ein Gewinnverbot im Wärmebereich.

Soziale Ungerechtigkeit, Armut, Bürgergeld: Die soziale Ungleichheit soll durch eine sanktionsfreie Mindestsicherung von 1.400 Euro monatlich bekämpft werden. Ein umfassender Ausbau der Kindergrundsicherung steht ebenso im Programm wie die Einführung von Elternschutz für den zweiten Elternteil sowie das Verbot von Strom- und Gassperren.

Bildung, Schule, Ausbildung: Das Bildungssystem soll gerechter und inklusiver werden. Ganztagsschulen und gebührenfreie Kitas sind zentrale Forderungen. Zudem will die Partei einen besseren Betreuungsschlüssel in Kitas und Schulen durchsetzen und mehr Investitionen in Bildungseinrichtungen ermöglichen.

Innere Sicherheit: Die Linke fordert eine Abkehr von flächendeckender Überwachung und setzt auf die Förderung von Prävention und Deeskalation. Der Verfassungsschutz soll abgeschafft und durch eine unabhängige Beobachtungsstelle ersetzt werden.

Rente & Alterssicherung: Ein gerechtes Rentensystem steht im Mittelpunkt. Hierzu sollen alle Erwerbstätigen in eine solidarische Erwerbstätigenversicherung einzahlen. Die Regelaltersgrenze soll auf 65 Jahre gesenkt und niedrige Renten durch eine solidarische Mindestrente aufgewertet werden.

Inflation & steigende Preise: Um die Lebenshaltungskosten zu senken, fordert Die Linke unter anderem die Abschaffung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel und soziale Tarife für Energie. Eine Preis-Behörde soll unfaire Preiserhöhungen verhindern.

Gesundheitswesen: Die Partei plädiert für ein solidarisches Gesundheits- und Pflegesystem, in das alle einzahlen. Die Privatisierung von Krankenhäusern wird abgelehnt, und die Pflege soll vollständig durch eine Pflegevollversicherung gedeckt werden. Gute Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte und umfassende Gesundheitsvorsorge stehen im Mittelpunkt.

