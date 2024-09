Die US-Rockband Linkin Park feiert 2024 ihr Comeback – erstmals mit neuer Frontsängerin Emily Armstrong. Am 22. September tritt die Band in der Hamburger Barclays Arena auf. Nach sieben Jahren Pause fragen sich viele: Wie viel werden die begehrten Tickets kosten?

Die US-Rockband Linkin Park feiert im Jahr 2024 ihr lang ersehntes Comeback – erstmals mit der neuen Frontsängerin Emily Armstrong. Am 22. September 2024 wird die Band in der Hamburger Barclays Arena auftreten, mit ihren legendären Hits, aber auch neuen Songs.

Die Rückkehr der Band auf die Bühne ist ein Highlight für viele Fans. Denn nach dem Tod des früheren Sängers Chester Bennington im Jahr 2017 hatte Linkin Park für ungewisse Zeit eine Pause gemacht. Nach sieben Jahren sind sie nun zurück und gehen schon auf Tour. Doch wie viel werden die Konzertkarten kosten?

Linkin Park: Ticketpreise für Hamburg

Offizielle Angaben zu den Ticketpreisen für das Konzert in Hamburg sind derzeit noch nicht veröffentlicht. Doch durch den Vergleich mit ähnlichen Veranstaltungen in der Barclays Arena sowie früheren Konzerten von Linkin Park lässt sich aber darüber spekulieren.

Die Konzerthalle in Hamburg hat eine Kapazität von 15 000 Zuschauern. Im Oktober werden dort beispielsweise auch Powerwolf und Bryan Adams auftreten sowie Twenty One Pilots im April 2025. Ihre Preise starten bei 60 beziehungsweise 70 Euro. So dürfte davon auszugehen sein, dass auch bei Linkin Park die Tickets in diesem Bereich starten könnten.

Für das letzte Deutschlandkonzert der Band im Jahr 2014, im Rahmen der „The Hunting Party Tour“, lagen die Preise beispielsweise bei rund 69 Euro. Aufgrund der aktuellen Preisentwicklungen für Konzertkarten ist es jedoch unwahrscheinlich, dass die Tickets für ihre diesjährige Show günstiger sein werden. Zudem ist aufgrund der großen Nachfrage zu erwarten, dass die Preise für bessere Plätze oder besondere Kategorien deutlich höher ausfallen könnten.

Linkin-Park-Tickets ab Mitte September

Mitglieder des Linkin-Park-Fanclubs haben bereits am 12. September 2024 ab 10 Uhr die Möglichkeit, sich vor allen anderen Fans ein Ticket zu sichern. Der offizielle Verkauf für das Konzert in Hamburg startet dann am 13. September 2024 um 10 Uhr.

Ein Überblick der Zeiten:

12. September 10 Uhr: LPU Legacy Pre-Sale für Fanclub-Mitglieder

12. September 12 Uhr: LPU Password Plus Pre-Sale für Fanclub-Mitglieder

13. September 10 Uhr: Regulärer Ticketverkauf für alle

Da die Tickets vermutlich sehr begehrt sein werden, sollten Fans schnell zugreifen. Für diejenigen, die nicht persönlich teilnehmen können, wird es die Möglichkeit geben, das Konzert über einen Livestream zu verfolgen.

Das Comeback-Konzert in Hamburg ist Teil der „From Zero World Tour“, mit der Linkin Park nach ihrer langen Auszeit weltweit auf die Bühnen zurückkehrt. Neben Hamburg sind weitere Auftritte geplant, unter anderem in London, New York, Los Angeles und Seoul.

Linkin Park: Anfänge und Zukunft

Warum ist Rob Bourdon nicht mehr als Drummer dabei? Neben der neuen Frontsängerin Emily Armstrong hat die Band auch einen neuen Schlagzeuger: Colin Brittain. Die bisherigen Mitglieder Mike Shinoda, Brad Delson, Phoenix und Joe Hahn sind weiterhin Teil der Band.

In den sozialen Medien hatte sich das Comeback der Band bereits dank eines 100-Stunden-Countdowns vergangene Woche angedeutet. Die neue Konstellation präsentierte die Band schließlich in einem knapp einstündigen Konzert aus Los Angeles, das live im Internet übertragen wurde. Außerdem kündigten sie an, dass ihr neues Album „From Zero“ am 15. November erscheint.

Shinoda sagte in einer Mitteilung, der Albumtitel beziehe sich sowohl auf die Anfänge der Band als auch die neue Phase, die vor ihnen liege: „Klanglich und gefühlsmäßig geht es um Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft – unser typischer Sound, aber neu und voller Leben.“ Mit der Single „The Emptiness Machine“ veröffentlichte die Band außerdem einen Vorgeschmack auf ihre neue Ausrichtung.

Linkin Park wurde Ende der neunziger Jahre durch eine Mischung aus Metal, Rock, Rap-Klängen und elektronischen Sounds bekannt und gehört zu den erfolgreichsten Rockbands der Welt.