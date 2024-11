Heute startete um 10 Uhr der reguläre Vorverkauf für die vier Deutschland-Konzerte von Linkin Park im Rahmen ihrer „From Zero“-Welttournee 2025. Schon nach wenigen Minuten zeigte sich das immense Interesse: Zehntausende Fans reihten sich in die Warteschlangen ein, und bereits zwölf Minuten nach Verkaufsstart meldete Ticketmaster, dass die Verfügbarkeit der Tickets „extrem knapp“ sei. Man kann also davon ausgehen, dass die Konzerte zu diesem Zeitpunkt nahezu ausverkauft waren.

Rekordverdächtiger Ansturm

Die vier geplanten Stadionkonzerte in Hannover, Berlin, Düsseldorf und Frankfurt bieten Platz für insgesamt rund 200.000 Besucher. Angesichts des großen Andrangs war jedoch schon früh klar, dass viele Fans leer ausgehen würden. Der Vorverkauf reiht sich nahtlos in den Hype um die Band ein, der bereits im September für einen enormen Ansturm gesorgt hatte: Damals wollten mehr als 300.000 Menschen Tickets für das einzige Deutschland-Konzert in Hamburg ergattern. Auch dieses Konzert war binnen Minuten ausverkauft.

Für alle Fans, die leer ausgegangen sind, haben wir zusammengefasst, wo man jetzt noch Chancen hat, Tickets für Liveauftritte von Linkin Park zu bekommen.

Kritik am Vorverkaufsprozess

Der Vorverkauf sorgte im Vorfeld für Diskussionen und Frustration in der Fan-Community. Kritisiert wurde vor allem die Vielzahl an Pre-Sales, die nur bestimmten Gruppen wie Telekom-Kunden oder Abonnenten von RTL+ vorbehalten waren. Viele Fans empfanden dies als unfair, da sie beim regulären Vorverkauf oft keine Chance mehr hatten, Tickets zu ergattern.

Erschwerend kam hinzu, dass bereits Minuten nach dem Start der ersten Pre-Sales Tickets auf Resale-Plattformen wie Viagogo auftauchten – zu stark überhöhten Preisen von teilweise über 5000 Euro. Solche Entwicklungen verstärken den Eindruck, dass der Ticketverkauf zunehmend von Wiederverkäufern dominiert wird.

Ein neues Kapitel für Linkin Park

Mit der „From Zero“-Tour feiern Linkin Park nicht nur ihr Comeback nach einer mehrjährigen Bühnenpause, sondern auch einen personellen Neuanfang. Die neue Sängerin Emily Armstrong und Drummer Colin Brittain ergänzen das Line-up der Band. Zudem stellt die Tour das gleichnamige Album in den Mittelpunkt, das am 15. November 2024 veröffentlicht wurde. Die neuen Songs, darunter die Singles „The Emptiness Machine“ und „Heavy is the Crown“, werden erstmals live präsentiert.

Hoffnungen für Fans ohne Ticket

Für diejenigen, die diesmal leer ausgegangen sind, bleibt die Hoffnung, noch an anderer Stelle oder für Festivals Karten zu ergattern. Gerüchten zufolge könnten Linkin Park 2025 auch bei Rock am Ring und Rock im Park auftreten. Bis dahin bleibt jedoch ein bitterer Beigeschmack: Die immense Nachfrage und die oft als ungerecht empfundenen Vorverkaufsstrukturen verdeutlichen, wie schwierig es für Fans geworden ist, an Tickets für solch begehrte Events zu kommen.