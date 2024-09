Emily Armstrong ist die neue Sängerin von Linkin Park. Wer ist sie, und was erwartet Fans mit dem neuen Album From Zero? Hier erfahren Sie mehr.

Emily Armstrong, geboren am 6. Mai 1986, ist eine amerikanische Sängerin, Songwriterin und Musikerin. Sie wurde als Frontfrau der Rockband Dead Sara bekannt und ist seit September 2024 offiziell neue Co-Lead-Sängerin von Linkin Park. Armstrong wird häufig für ihre kraftvolle Stimme gelobt und mit Rocklegenden wie Janis Joplin und Robert Plant verglichen.

Aufgewachsen in Los Angeles, begann Armstrong früh, Musik zu machen. Mit 11 Jahren schrieb sie ihre ersten Songs und brachte sich das Gitarrespielen bei. Mit 15 Jahren entdeckte sie den Gesang für sich und verfolgte seitdem zielstrebig eine Karriere in der Musik. 2002 gründete sie zusammen mit der Gitarristin Siouxsie Medley die Band Dead Sara, die durch ihre Mischung aus Rock, Punk und Folk-Rock bekannt wurde. Ihr Debütalbum, das 2012 veröffentlicht wurde, enthielt den Indie-Rock-Hit „Weatherman“.

Die Nachricht, dass Armstrong im Jahr 2024 zu Linkin Park stoßt, markiert einen neuen Abschnitt in ihrer Karriere. Die Band, die nach dem Tod ihres ehemaligen Sängers Chester Bennington eine längere kreative Pause einlegte, veröffentlichte mit Armstrong als neuer Sängerin die Single „The Emptiness Machine“, das erste neue Musikstück seit sieben Jahren. Es ist der Vorbote des Albums From Zero, das am 15. November 2024 erscheinen soll.

Das neue Album und Armstrongs Integration in die Band wurden von den Mitgliedern als natürlicher Prozess beschrieben. Laut Mike Shinoda, einem der Gründungsmitglieder von Linkin Park, steht From Zero symbolisch für den Beginn eines neuen Kapitels in der Geschichte der Band, das auf den Erfahrungen der Vergangenheit aufbaut und gleichzeitig neue musikalische Wege beschreitet. Die bevorstehende From Zero-Welttournee, die im September 2024 startet, wird Armstrong erstmals live mit Linkin Park auf internationalen Bühnen präsentieren.

FROM ZERO WORLD TOUR 2024

September 11, 2024 | Kia Forum - Los Angeles, CA

September 16, 2024 | Barclays Center - New York, NY

September 22, 2024 | Barclays Arena - Hamburg, Germany

September 24, 2024 | The O2 - London, UK

September 28, 2024 | INSPIRE Arena - Seoul, South Korea

November 11, 2024 | Coliseo Medplus - Bogota, Colombia

Mit ihrem Eintritt in die Band betritt Emily Armstrong eine neue musikalische Ebene und bringt ihre langjährige Erfahrung als Musikerin in eine der erfolgreichsten Rockbands der letzten Jahrzehnte ein.