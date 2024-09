Linkin Park sind mit neuer Besetzung zurück. Mit Emily Armstrong, der Frontfrau von Dead Sara, steht eine neue Stimme im Rampenlicht. Die Medien überschlagen sich mit Berichten über das Comeback der Band. Doch bei all dem Lärm wird eines oft übersehen: Das ist nicht das erste Mal, dass Linkin Park einen Sängerwechsel erlebt hat.

Von Mark Wakefield zu Chester Bennington

Bevor Linkin Park zu einer der erfolgreichsten Rockbands der Welt wurden, waren sie unter dem Namen Xero aktiv – mit einem Sänger namens Mark Wakefield am Mikrofon. Wakefield war der ursprüngliche Sänger der Band, als sie in den späten 90ern noch versuchten, in einer sich rapide verändernden Musiklandschaft Fuß zu fassen. Damals gelang ihnen der Durchbruch nicht, und die Frustration wuchs. Mark verließ die Band schließlich, da sie keinen Plattenvertrag bekamen und es so aussah, als würden ihre Träume zerplatzen.

Dann kam Chester Bennington – und die Band erlebte ihren ersten, vielleicht wichtigsten Wendepunkt. Mit Chesters Stimmgewalt, seiner rohen Energie und der Fähigkeit, aggressive und emotionale Klänge perfekt zu kombinieren, fand die Band endlich ihren Sound. Ihr Debütalbum Hybrid Theory wurde zu einem Meilenstein der 2000er und verkaufte sich weltweit über 27 Millionen Mal. Die Geschichte, wie Chester Linkin Park auf ein neues Level brachte, ist bekannt. Was jedoch oft übersehen wird, ist, dass der Wechsel damals nicht nur eine neue Stimme brachte, sondern die gesamte Identität der Band prägte.

Auch spanned: Warum Linkin Parks Drummer raus ist

Was macht Wakefield heutzutage?

Mark Wakefield, der ursprüngliche Sänger von Linkin Park (damals noch Xero), ist heute angeblich in der Musikindustrie als Bandmanager tätig. Nachdem er die Band in den späten 1990ern verlassen hatte, verfolgte er eine Karriere abseits der Bühne.

Es gibt nur begrenzte Informationen über seine aktuelle Tätigkeit, aber es wird angenommen, dass Wakefield weiterhin in der Musikbranche aktiv und dort hinter den Kulissen als Manager oder Berater für Bands und Künstler arbeitet.

Hätte Mark nicht zurückkommen können?

Die Idee, dass Mark Wakefield als Sänger zu Linkin Park zurückkehrt, wurde in diversen Foren im Internet immer wieder diskutiert. Die Band hat sich jedoch nie offiziell zu dieser Möglichkeit geäußert. Vermutlich auch, weil es realistisch gesehen nie als Option infrage kam. Mark Wakefield hat nach seinem Ausstieg aus der Band nicht als Sänger weitergemacht, sondern eine Karriere hinter den Kulissen in der Musikindustrie und abseits der medialen Öffentlichkeit eingeschlagen. Über sein Privatleben ist kaum etwas bekannt.

Linkin Park hingegen entwickelten ihren Sound massiv weiter und wurde zu einer der größten Bands ihrer Zeit. Es ist fraglich, ob Mark nach so vielen Jahren als Sänger in dieses komplexe musikalische Umfeld hätte zurückfinden können. Ein Sänger, der lange aus dem Rampenlicht verschwunden und musikalisch nicht mehr aktiv war, hätte es schwer gehabt, diese Entwicklung nachzuvollziehen und sich nahtlos in die moderne Ausrichtung der Band einzufügen.

Kurz gesagt: Während die Idee eines Comebacks von Mark Wakefield nostalgische Gefühle bei manchen Fans ausgelöst hätte, wäre es kaum die richtige Entscheidung für die Weiterentwicklung von Linkin Park gewesen. Die Band scheint mit Emily Armstrong bewusst einen anderen Weg eingeschlagen zu haben, der frischen Wind bringt und sich nicht auf alte Strukturen verlässt.

Der zweite Wechsel: Emily Armstrong tritt in große Fußstapfen

Fast ein Vierteljahrhundert nach Chesters Eintritt in die Band hat Linkin Park erneut eine bedeutende Veränderung vor sich. Diesmal übernimmt Emily Armstrong das Mikrofon – eine Frau, deren kraftvolle Stimme und rebellische Attitüde gut zu dem Kampfgeist passen, der Linkin Park immer ausgezeichnet hat. Die Fans sind zurecht gespannt, wie diese Dynamik die Band verändern könnte.

Doch wie damals bei Chester stellen sich auch heute viele die Frage: Kann ein neuer Sänger das Erbe der Band weiterführen? Die Antwort liegt vielleicht in der Vergangenheit. Der Abgang von Mark, gefolgt von Chester war nicht nur ein Sängerwechsel – er markierte den Beginn einer neuen Ära. Und genau das könnte heute wieder passieren. Linkin Park haben in Emily Armstrong eine Persönlichkeit gefunden, die der Band frisches Leben einhauchen könnte.

Fans im Mittelpunkt: Wie reagieren sie auf den neuen Wechsel?

Was denken die Fans? In den sozialen Medien sind die Meinungen geteilt. Viele sind aufgeregt, Emily Armstrong zu sehen, die bereits eine treue Fangemeinde durch ihre Arbeit mit Dead Sara aufgebaut hat. Andere wiederum sind vorsichtig, ob sie den hohen Erwartungen gerecht werden kann, die nach Chesters tragischem Tod zurückblieben. Zudem kursieren um die Sängerin aktuell viele Gerüchte, die für Gesprächsstoff sorgen.

Lesetipp: Darum tourt Brad Delson nicht mehr mit Linkin Park

Wie geht es nun weiter?

Mit Emily Armstrong als neuer Frontfrau steht Linkin Park vor einer neuen Phase in ihrer Geschichte. Wie wird die Band von hier an weitermachen? Die Frage bewegt viele Fans. Doch gerade in dieser Ungewissheit liegt auch das Spannende: Wird Armstrong die Band in neue musikalische Richtungen führen oder gar den klassischen Linkin Park-Sound in einer neuen Form wiederbeleben?

Ein Blick auf die Vergangenheit zeigt, dass Linkin Park schon einmal aus einem Sängerwechsel gestärkt hervorging. Und obwohl die Herausforderung diesmal eine andere ist, könnte Armstrong der Band den frischen Wind geben, den sie braucht, um sich neu zu erfinden. Die Band selbst hat bewiesen, dass sie nie stillsteht, sondern immer bereit ist, neue kreative Wege zu gehen.

Dennoch bleiben Fragen offen. In den sozialen Medien kursieren derzeit viele Gerüchte rund um Armstrongs Vergangenheit, und es gibt geteilte Meinungen darüber, wie sich die Dynamik der Band verändern könnte. Während einige Fans begeistert sind, sehen andere den Übergang mit Vorsicht. Aktuell lässt sich nicht mit Gewissheit sagen, was das mit der Band macht und wie es weitergehen wird.

Die kommenden Monate könnten entscheidend für die Zukunft von Linkin Park sein. Mit Armstrong an ihrer Seite steht die Band vor einer spannenden, wenn auch ungewissen Reise, die Musikfans weltweit gespannt verfolgen werden.