Linkin Park kommen am 22. September für ein Konzert nach Deutschland. Welche Songs könnten auf der Setlist in Hamburg landen?

Mit dem überraschenden Comeback von Linkin Park und der Aufnahme von Emily Armstrong als Co-Sängerin ist die Frage nach der Setlist ihrer bevorstehenden Tour besonders spannend. Nachdem die Band mit einem intimen Auftritt und der Vorstellung von Armstrong und Colin Brittain (neuer Drummer und Co-Produzent) ihre Rückkehr gefeiert hat, lassen sich einige Rückschlüsse auf die mögliche Setlist für die kommenden Konzerte ziehen.

Rückblick auf den ersten Auftritt mit Emily Armstrong

Am 5. September 2024 betrat Linkin Park erstmals nach etlichen Jahren wieder die Bühne – ein emotionaler Moment, der von Fans sehnlichst erwartet wurde. Die Setlist für diesen Auftritt bestand aus einer sorgfältig ausgewählten Mischung aus den größten Hits der Band sowie neuen Songs. Besonders auffällig war dabei die Live-Premiere von „The Emptiness Machine“, der Lead-Single ihres kommenden Albums „From Zero“. Es ist gut möglich, dass die Setlist in Hamburg ähnlich gestaltet sein wird. Hier nochmal einmal die komplette Übersicht:

The Requiem Castle of Glass The Emptiness Machine Somewhere I Belong Crawling Lying From You The Catalyst Waiting for the End Numb One Step Closer Lost What I’ve Done In the End Faint Papercut Bleed It Out

Neue Songs und Emily Armstrongs Einfluss

Mit der bevorstehenden Veröffentlichung von „From Zero“ am 15. November 2024 wird ein Teil der Setlist im Hamburg sicherlich auch weitere neue Songs enthalten, die das nächste Kapitel der Band einläuten. Neben „The Emptiness Machine“ könnten weitere Tracks des Albums während der kommenden Tour live debütieren. Die Tracklist des Albums liest sich wie folgt:

From Zero (Intro) The Emptiness Machine Cut The Bridge Heavy Is The Crown Over Each Other Casualty Overflow Two Faced Stained IGYEIH Good Things Go

Linkin Park auch 2025 auf Tour

Zusätzlich zu den sechs Arena-Shows, die 2024 stattfinden, hat die Band bereits große Pläne für 2025 angekündigt. In einem Interview mit Billboard deutete Mike Shinoda an, dass die Tour im kommenden Jahr noch viel umfangreicher werden soll. Dabei sollen Fans auf der ganzen Welt die Möglichkeit haben, Linkin Park live zu erleben. Die Band selbst hat ihre Freude an der Rückkehr auf die Bühne deutlich gemacht, und es scheint, dass sie sich darauf freuen, in 2025 wieder intensiv zu touren.