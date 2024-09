Linkin Park hat nicht nur eine neue Sängerin und einen neuen Schlagzeuger, sondern nun auch einen neuen Live-Gitarristen. Hier erfahren Sie, was über Brad Delsons Nachfolger bekannt ist.

Redaktion 09.09.2024 - 08:15 Uhr

Am Samstag gab Brad Delson von Linkin Park via Instagram bekannt, dass er künftig nicht mehr bei den Live-Auftritten der Band dabei sein wird. Diese Ankündigung erfolgte kurz nach der Bekanntgabe des Comebacks von Linkin Park. Delson zeigte sich begeistert über diesen neuen Abschnitt in der Geschichte der Band und bedankte sich bei seinen Bandkollegen und Unterstützern. Er betonte, dass er besonders aufblüht, wenn er im Hintergrund an neuer Musik im Studio oder an der Planung von Live-Auftritten arbeitet. Daher möchte er sich künftig auf diese Aufgaben konzentrieren. Außerdem kündigte er an, dass Alex Feder als neuer Live-Gitarrist die Band auf Tour begleiten wird. Delson beschreibt Feder als Weltklasse-Musiker und ist erfreut darüber, dass dieser sein einzigartiges Talent in die Band einbringt.