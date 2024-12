Wie jetzt bekannt wurde, spielen Linkin Park 2025 nicht bei Rock im Park und Rock am Ring. Alle Details hier.

Linkin Park werden 2025 nicht bei den Jubiläumsausgaben von Rock am Ring und Rock im Park auftreten. Wie aus einem Interview mit dem Veranstalter Matt Schwarz bei MoreCore hervorgeht, hat sich die Band gegen Festivalauftritte in Deutschland entschieden und konzentriert sich stattdessen auf ihre exklusive Stadiontour.

Die Absage an die Festivals resultiert aus strategischen Überlegungen. Laut Schwarz bevorzugt Linkin Park die Flexibilität und höhere Einnahmen eigener Tourneen. Fixe Festivaltermine, wie das erste Juni-Wochenende bei Rock am Ring und Rock im Park, lassen sich oft schwer mit den organisatorischen und privaten Verpflichtungen einer Band dieses Kalibers vereinbaren. Trotz intensiver Bemühungen der Veranstalter entschied sich die Band gegen eine Festival-Tour in Deutschland.

Die Jubiläumsausgaben von Rock am Ring und Rock im Park, die 2025 ihr 40- bzw. 30-jähriges Bestehen feiern, setzen dennoch auf ein starkes Line-up. Mit Headlinern wie Bring Me The Horizon und weiteren hochkarätigen Acts wird die Rock- und Metal-Ausrichtung der Festivals besonders betont. Neue Bühnenkonzepte und zahlreiche Modernisierungen auf den Festivalgeländen sollen das Erlebnis für die Besucher weiter verbessern.

