So kommt man früher an Linkin-Park-Tickets

Wir erklären, wie Sie frühzeitig an Presale-Tickets kommen und was Sie beachten müssen.

Lukas Böhl 18.11.2024 - 10:39 Uhr

Die legendäre Rockband Linkin Park ist zurück und wird im Sommer 2025 auf ihrer From Zero World Tour gleich vier Deutschland-Konzerte spielen. Mit Auftritten in den größten Stadien des Landes – in Hannover, Berlin, Düsseldorf und Frankfurt – erwarten Fans unvergessliche Abende. Doch wie sichert man sich die begehrten Tickets am schnellsten?