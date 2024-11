Der Vorverkauf für die Deutschland-Konzerte der "From Zero World Tour" von Linkin Park hat begonnen – und viele Fans sind wütend. Telekom-Kunden konnten schon vorab Tickets ergattern, doch auch hier gingen viele leer aus. Besonders ärgerlich: Bereits 30 Minuten später tauchten Karten im Resale auf – zu horrenden Preisen.

Katrin Jokic 19.11.2024 - 13:06 Uhr

Die "From Zero World Tour 2025" von Linkin Park ist eines der Highlights des kommenden Jahres. Nach sieben Jahren Pause kehrt die Band mit neuer Frontfrau Emily Armstrong zurück auf die Bühne. In Deutschland sind vier Konzerte geplant – und die Nachfrage ist riesig. Die Ticketpreise liegen zwischen 79 und 349 Euro, doch schon jetzt ist klar: Nicht alle Fans werden die Chance haben, ihre Idole live zu erleben.