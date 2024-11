So sichern Sie sich frühzeitig Tickets

Frühzeitig Tickets für die Linkin Park Tour 2025 sichern? Erfahren Sie hier alles zu den Presale-Phasen, Voraussetzungen und Deutschland-Terminen der "From Zero World Tour".

Lukas Böhl 18.11.2024 - 12:56 Uhr

Die legendäre Rockband Linkin Park kehrt im Sommer 2025 mit ihrer "From Zero World Tour" nach Deutschland zurück. Mit Konzerten in Hannover, Berlin, Düsseldorf und Frankfurt stehen unvergessliche Stadion-Abende bevor. Doch wie kann man sich die begehrten Tickets rechtzeitig sichern? Wir erklären die wichtigsten Presale-Phasen und geben Tipps für den Ticketkauf.