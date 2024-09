An ein Ticket für die Show von Linkin Park in Hamburg zu kommen war für viele Fans unmöglich. Ein Trostpflaster könnten die angekündigten Tourpläne für 2025 sein.

Lukas Böhl 13.09.2024 - 11:46 Uhr

Am 22. September 2024 wird die legendäre Rockband Linkin Park nach jahrelanger Pause ihr einziges Deutschland-Konzert in diesem Jahr in der Barclays Arena in Hamburg geben. Die Tickets waren im Vorverkauf innerhalb kürzester Zeit vergriffen, was viele Fans enttäuscht zurückließ. Doch es gibt Hoffnung: Die Band hat in einem Interview mit Billboard bereits angedeutet, 2025 erneut auf Tour gehen zu wollen.