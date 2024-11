Bisher gibt es weder von der Band noch vom Veranstalter eine offizielle Bestätigung, dass die Deutschland-Tour ausverkauft ist. Gleichzeitig zeigen sich viele Fans enttäuscht, die im Vorverkauf oder im regulären Verkauf keine Tickets ergattern konnten. Warum fehlt also bislang die Ankündigung eines ausverkauften Tourneeabschnitts?

Teure Tickets bleiben verfügbar

Der Grund, warum Linkin Park ihre Tour durch Deutschland trotz der enormen Nachfrage bislang nicht ausverkaufen konnten, liegt in den hochpreisigen Spezialtickets. Sowohl VIP-Pakete als auch Travel- und Business-Seat-Packages sind für einige Shows noch verfügbar.

Für die Show in Hannover am 16. Juni 2025 gibt es beispielsweise noch VIP-Tickets, deren Preise zwischen 314,50 und 556,50 Euro liegen. Diese Pakete bieten besondere Plätze in der Arena sowie zusätzliche Leistungen wie exklusives Merchandise oder eine Lithografie. Offenbar reichen diese Anreize jedoch nicht aus, um Fans von einem Kauf zu überzeugen.

Auch für die Shows in Berlin, Frankfurt und Düsseldorf sind solche Ticket-Pakete noch erhältlich. Die Business-Seat-Packages, die VIP-Zugang, Catering und Gastgeschenke beinhalten, sind beispielsweise für die Show in Berlin noch für über 500 Euro zu haben. Zudem sind vereinzelt Premium-Plätze verfügbar, die zwischen 281,50 und 316,50 Euro kosten.

Diese hochpreisigen Tickets sind der Grund, warum die Deutschland-Tour bislang nicht als „ausverkauft“ gilt – obwohl der Ansturm auf die regulären Tickets im Vorverkauf enorm war. Hier lagen die Preise oftmals noch im zweistelligen oder niedrigen dreistelligen Bereich.

Fehleinschätzung der Nachfrage?

So groß der Hype um Linkin Park auch sein mag, viele Fans scheinen nicht bereit zu sein, mehrere Hundert Euro für einen Konzertabend zu investieren. Es ist möglich, dass die Veranstalter die Nachfrage nach solchen Premium-Tickets überschätzt haben.

Gleichzeitig bleibt abzuwarten, ob die restlichen Tickets in den kommenden Wochen und Monaten doch noch verkauft werden. Bis zu den Konzerten im nächsten Jahr bleibt noch genügend Zeit.