Rob Bourdon, langjähriger Drummer von Linkin Park, ist bei der neuen Besetzung der Band nicht mehr an den Drums zu sehen. In einem Interview mit Billboard erklärte Mike Shinoda, dass Bourdon bereits vor einigen Jahren signalisiert habe, dass er Abstand zur Band gewinnen wolle. „Es war bereits offensichtlich, dass er sich immer mehr zurückzog, weniger auftauchte und weniger Kontakt suchte. Auch die Fans hatten das bemerkt“, so Shinoda. Bourdon war bereits bei den Veröffentlichungen zum Re-Release von "Hybrid Theory" und "Papercuts" nicht mehr anwesend. Obwohl Mike Shinoda den Rückzug von Bourdon als ein langjähriger Freund schade findet, betont er, dass er ihm alles Gute wünsche und seine Entscheidung respektiere.

Die Nachfolge an den Drums tritt Colin Brittain an, ein vielseitiger Musiker, der nicht nur das Schlagzeug beherrscht, sondern auch Gitarre, Bass und Keyboard spielt sowie produziert und mixt. Shinoda schilderte, dass er 2021 erstmals mit Brittain zusammenarbeitete und sofort eine kreative Verbindung spürte. Diese Zusammenarbeit führte schließlich dazu, dass Brittain Teil des neuen Line-ups wurde.

Neues Album und Tour

Mit der Veröffentlichung ihres ersten neuen Albums seit sieben Jahren, From Zero, am 15. November 2024, melden sich Linkin Park eindrucksvoll zurück. Neben Colin Brittain als Drummer verstärkt Emily Armstrong, Sängerin der Band Dead Sara, die Gruppe als Co-Vocalist (Hier geht's zu unserem Porträt der Sängerin). Gemeinsam mit den Gründungsmitgliedern Mike Shinoda, Brad Delson, Phoenix und Joe Hahn führt die neue Besetzung Linkin Park in eine frische Ära.

Der erste Vorbote des Albums, die Single „The Emptiness Machine“, verkörpert den charakteristischen Sound der Band, bleibt jedoch innovativ und voller Energie. Die Wechsel zwischen Shinodas hypnotischen Melodien und Armstrongs kraftvollem Refrain über verzerrten Riffs und intensiven Drums versprechen einen aufregenden neuen Sound. Shinoda beschreibt das neue Album als eine Mischung aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, inspiriert durch die Anfänge der Band und die Dynamik der neuen Mitglieder.

Linkin Park kündigte außerdem eine Welt-Tournee an, die unter dem Titel From Zero World Tour in sechs Städten Halt machen wird, darunter Los Angeles, New York, Hamburg, London, Seoul und Bogotá. Fans können sich auf ein Spektakel freuen, das die ikonischen Klänge der Band mit einer modernen Live-Performance vereint.

Mit ihrem neuen Line-up und der Rückkehr auf die große Bühne zeigt Linkin Park, dass sie nicht nur musikalisch relevant bleiben, sondern auch bereit sind, ihre Geschichte weiterzuschreiben – dieses Mal mit Colin Brittain am Schlagzeug und Emily Armstrong am Mikrofon.