Die Nachfrage nach Tickets für die Shows von Linkin Park ist riesig. Hier haben Fans noch die Chance, an Karten zu kommen.

Etliche Fans sind während des Vorverkaufs für die Linkin-Park-Shows in Deutschland leer ausgegangen. Doch es gibt noch einige Möglichkeiten, an Tickets zu gelangen. Hier sind die verbleibenden Optionen:

Novarock Festival in Nickelsdorf, Österreich

Linkin Park spielen am 12.06.2025 auf dem Novarock Festival. Aktuell sind noch Tickets für alle Tage des Festivals verfügbar, jedoch sind die Tageskarten für den 12. Juni bereits vergriffen.

Rock for People in Hradec Králové, Tschechien

Am 14.06.2025 treten Linkin Park auf dem Rock for People Festival in Tschechien auf. Sowohl Tagestickets als auch Tickets für das gesamte Festival sind noch erhältlich.

Ticketmaster: Konzert in Arnhem, Niederlande

Für das Konzert in Arnhem, das am 26.06.2025 stattfindet, beginnt der Ticketverkauf am 22.11. um 10 Uhr über ticketmaster.nl.

I-Days Festival in Mailand, Italien

Am 24.06.2025 spielen Linkin Park beim I-Days Festival in Mailand. Der allgemeine Ticketverkauf startet am 22.11. um 10 Uhr.

Eventim: Deutschland-Konzerte

Auf Eventim beginnt am 22.11. um 10 Uhr der Vorverkauf für die Shows in Hannover, Berlin, Düsseldorf und Frankfurt. Zusätzlich gibt es über ticketcorner.ch Tickets für die Show in Bern.

Rock Werchter in Werchter, Belgien

Am 03.07.2025 treten Linkin Park auf dem Rock Werchter Festival auf. Der allgemeine Ticketverkauf startet ebenfalls am 22.11. um 10 Uhr.

Open’er Festival in Gdynia, Polen

Das Open’er Festival in Polen begrüßt Linkin Park am 05.07.2025. Hier sind noch Tagestickets für den Samstag sowie Tickets für das gesamte Festival verfügbar.