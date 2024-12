Linkin Park kündigen Zusatzshow in Frankfurt an

Linkin Park werden auf ihrer "From Zero World Tour" eine zweite Show in Frankfurt spielen. Alle Infos dazu hier.

Lukas Böhl 06.12.2024 - 10:16 Uhr

Linkin Park erweitern ihre „From Zero World Tour 2025“ und kündigen am 9. Juli 2025 eine Zusatzshow an. Austragungsort ist der Deutsche Bank Park in Frankfurt, wo die Band mit ihren neuen Songs aus dem Album From Zero sowie ihren größten Hits die Fans begeistern will.