Linksextremisten Mit Gewalt gegenein verhasstes System
Der Brandanschlag auf das Stromnetz in Berlin ist kein Einzelfall. Linksextremisten werden immer radikaler und rabiater. Straftaten aus diesem Milieu nehmen zu.
Der Brandanschlag auf das Stromnetz in Berlin ist kein Einzelfall. Linksextremisten werden immer radikaler und rabiater. Straftaten aus diesem Milieu nehmen zu.
Deutschland hat nicht nur ein Problem mit Rechtsextremisten in Parlamenten, die bei Wahlen in diesem Jahr sogar an die Macht gelangen könnten. Auch anders gefärbte Extremisten versuchen, die Gesellschaft zu verunsichern und den demokratischen Staat zu verunglimpfen. Davon zeugt der Sabotageakt gegen Stromkabel in der Hauptstadt, unter dem tausende Menschen zu leiden hatten. Zu der zerstörerischen Aktion hat sich eine selbsternannte „Vulkangruppe“ bekannt, die dem linksextremistischen Spektrum zuzuordnen ist, das in Berlin und anderswo floriert.