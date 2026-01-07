 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Politik

  4. Mit Gewalt gegenein verhasstes System

Linksextremisten Mit Gewalt gegenein verhasstes System

Linksextremisten: Mit Gewalt gegenein verhasstes System
1
Linksextremistische Demo in Leipzig Foto: imago/Sebastian Backhaus

Der Brandanschlag auf das Stromnetz in Berlin ist kein Einzelfall. Linksextremisten werden immer radikaler und rabiater. Straftaten aus diesem Milieu nehmen zu.

Titelteam Stuttgarter Zeitung: Armin Käfer (kä)

Deutschland hat nicht nur ein Problem mit Rechtsextremisten in Parlamenten, die bei Wahlen in diesem Jahr sogar an die Macht gelangen könnten. Auch anders gefärbte Extremisten versuchen, die Gesellschaft zu verunsichern und den demokratischen Staat zu verunglimpfen. Davon zeugt der Sabotageakt gegen Stromkabel in der Hauptstadt, unter dem tausende Menschen zu leiden hatten. Zu der zerstörerischen Aktion hat sich eine selbsternannte „Vulkangruppe“ bekannt, die dem linksextremistischen Spektrum zuzuordnen ist, das in Berlin und anderswo floriert.

 

Wie viele Linksextremisten gibt es?

Linksextremisten bekämpfen die freiheitliche Demokratie. In ihrem Weltbild ist der Staat ein Herrschaftsapparat im Dienste von Kapitalisten. Sie träumen wahlweise vom Kommunismus, der über Jahrzehnte Russland ruiniert hat, oder von der Anarchie – einer „herrschaftsfreien“ Gesellschaft.

Das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) rechnet bundesweit 38 000 Personen zu diesem radikalen Milieu. Die Zahl der Anhänger wuchs in den vergangenen Jahren unablässig. Knapp ein Drittel der Linksextremisten (11 200) gelten als „gewaltorientiert“. Sie schrecken vor Straftaten und Angriffen gegen Polizisten und politische Gegner nicht zurück.

Die Szene ist ausgesprochen heterogen. Sie gleicht einem rot (Symbolfarbe der Kommunisten) und schwarz (Anarchisten) gesprenkelten Mosaik. Das Spektrum reicht von dogmatischen Linksextremisten, die sich in der ehedem DDR-treuen Deutschen Kommunistischen Partei (knapp 2700 Mitglieder) oder der Marxistisch-Leninistischen Partei MLPD (2800 Mitglieder) organisiert haben, über anarchistische Splittergruppen wie die Freie Arbeiter-Union (1800) bis zum Milieu der Autonomen, dem aktuell 8600 Personen zugerechnet werden. Als Hotspots der linksextremistischen Szene gelten neben Berlin Hamburg und Leipzig.

Was richten Linksextremisten an?

Aktivisten aus der linksextremen Szene wurden im Jahr 2024 laut Verfassungsschutz 5857 Straftaten zur Last gelegt – 37,9 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Überwiegend handelte es sich um Sachbeschädigungen (3143 Fälle) sowie um Volksverhetzung und Beleidigungen (1877 Fälle). Die Zahl der von Linksextremisten inszenierten Gewalttaten (532) war rückläufig, allerdings ist die Gewaltbereitschaft nach wie vor hoch. Die Täter gehen rabiat vor, schrecken auch vor brutalen Übergriffen nicht zurück und nehmen billigend in Kauf, dass Unbeteiligte darunter zu leiden haben – wie jetzt auch in Berlin. „Der Gewalt sind kaum Grenzen gesetzt“, konstatiert der Verfassungsschutz. Gewaltbereite Linksextremisten erachteten „auch schwerste Angriffe auf Menschen als legitim und erforderlich“.

Viele der Straftaten aus diesem Milieu richten sich gegen die AfD, deren Mitglieder und Büros. 2024 waren das insgesamt 2245 Delikte – fast sechsmal so viele wie im Vorjahr. Auch die Polizei befindet sich im Visier der Linksextremisten. Sie wurde Opfer von 232 Gewaltdelikten. Zum Aktionsmuster der Linksextremisten zählen zudem Sabotageaktionen gegen Einrichtungen der Kritischen Infrastruktur und Firmen. In diesem Zusammenhang sei „nahezu jedes größere Unternehmen zumindest abstrakt gefährdet“, so Verfassungsschützer. Bahntrassen, Stromkabel und Fabriken gelten den linken Rabauken als „Hauptadern der Unterwerfung des Menschen über den Menschen und der Natur“, so heißt es auf der Internetplattform de.indymedia, einem Kommunikationsforum der Szene.

Wer ist die „Vulkangruppe“?

So nennen sich Linksextremisten aus Berlin seit 15 Jahren. Sicherheitsbehörden bezweifeln, dass es sich um eine geschlossene oder jeweils die identische Gruppe handelt, die unter diesem Etikett auftritt. Vielmehr firmierten darunter kleinere Kommandos, die sich laut eigener Propaganda „gegen den Fortschritt der Zerstörung“ wenden. Erstmals ist eine „Vulkangruppe“ im Mai 2011 bei einem Anschlag am Berliner Ostbahnhof in Erscheinung getreten. Seitdem wurden diesen Gruppen etwa ein Dutzend vergleichbarer Straftaten angelastet, darunter 2013 ein Brandanschlag in Adlershof, 2016 die Beschädigung eines Starkstromkabels in Charlottenburg, wovon 6000 Haushalte betroffen waren, 2021 ein Anschlag auf die Stromversorgung des Tesla-Werks im brandenburgischen Grünheide und 2024 ein gleichgearteter Sabotageanschlag an selbiger Stelle, was die Produktion zum Stillstand brachte und laut Tesla einen Schaden von mehreren Hundert Millionen Euro verursacht hat.

Weitere Themen

Zugriff im Nordatlantik: US-Armee: Russischer Tanker mit Venezuela-Bezug „beschlagnahmt“

Zugriff im Nordatlantik US-Armee: Russischer Tanker mit Venezuela-Bezug „beschlagnahmt“

Das US-Militär hat einen unter russischer Flagge fahrenden Öltanker beschlagnahmt. Der Zugriff im Nordatlantik sei wegen „Verstößen gegen US-Sanktionen“ erfolgt.
Ukraine: Garantien ohne starke Garanten

Ukraine Garantien ohne starke Garanten

Die von Europa für die Ukraine angekündigten Sicherheitsgarantien sind noch nicht viel wert, kommentiert Rainer Pörtner.
Von Rainer Pörtner
US-Präsident will Arktisinsel: Angriff oder Kauf: Was plant Trump mit Grönland?

US-Präsident will Arktisinsel Angriff oder Kauf: Was plant Trump mit Grönland?

Trump greift nach Grönland – und für die US-Regierung geht es dabei nicht mehr um das Ob, sondern nur noch um das Wie. Auf der Arktisinsel wächst die Unruhe.
US-Angriff auf Venezuela: Bundesregierung kritisiert USA nach Maduro-Festnahme

US-Angriff auf Venezuela Bundesregierung kritisiert USA nach Maduro-Festnahme

Zum US-Vorgehen gegen Venezuela hat sich die Bundesregierung bisher bedeckt gehalten. Das ändert sich jetzt.
Newsblog zum Krieg in Nahost : Iran richtet mutmaßlichen Mossad-Spion hin

Newsblog zum Krieg in Nahost Iran richtet mutmaßlichen Mossad-Spion hin

Seit dem 10. Oktober gilt zwischen Israel und der Hamas eine Waffenruhe. Doch die Lage bleibt angespannt. Die aktuellen Entwicklungen im Newsblog.
Mögliches Kriegsende: Was könnte die Bundeswehr in der Ukraine ausrichten?

Mögliches Kriegsende Was könnte die Bundeswehr in der Ukraine ausrichten?

Kanzler Merz bringt eine Entsendung deutsche Soldaten zur Absicherung eines Waffenstillstands in der Ukraine ins Spiel. Doch viele Fragen bleiben offen.
Von Tobias Heimbach
Daniel Halemba: Nötigung, Geldwäsche, Volksverhetzung? AfD-Politiker vor Gericht

Daniel Halemba Nötigung, Geldwäsche, Volksverhetzung? AfD-Politiker vor Gericht

Ein Neonazi-Lied auf einer Geburtstagsfeier, mysteriöse Geldtransfers und ein angeblich eingeschüchterter Anwalt: Welche Rolle spielt der AfD-Politiker Halemba?
Fünf Tage nach Brandanschlag: Stromversorgung im Südwesten Berlins wieder angelaufen

Fünf Tage nach Brandanschlag Stromversorgung im Südwesten Berlins wieder angelaufen

Der Strom fließt wieder im Berliner Südwesten, nachdem ein mutmaßlicher Anschlag die Versorgung tagelang vollständig lahmgelegt hat. Nicht alle Haushalte sind sofort wieder am Netz.
Michael Reagan ist tot: Sohn von ehemaligem US-Präsidenten Reagan verstorben

Michael Reagan ist tot Sohn von ehemaligem US-Präsidenten Reagan verstorben

Adoptiert von Hollywood-Stars, selbst nie Politiker: Wie der konservative Michael Reagan mit dem Erbe seines Vaters umging – und was das mit der Berliner Mauer zu tun hat.
Fünf Tage nach Brandanschlag: In Kürze wieder überall Strom im Berliner Südwesten

Fünf Tage nach Brandanschlag In Kürze wieder überall Strom im Berliner Südwesten

Nach dem Brandanschlag auf wichtige Kabel sind Zehntausende Menschen im Berliner Südwesten tagelang ohne Strom. Und das bei Eis und Schnee. Nun können Betroffene aufatmen.
Weitere Artikel zu Anschlag Berlin Verfassungsschutz
 
 