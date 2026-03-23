Der frühere französische Regierungschef Lionel Jospin ist tot. Er starb im Alter von 88 Jahren am Sonntag, wie seine Familie am Montag der Nachrichtenagentur AFP mitteilte.
23.03.2026 - 09:32 Uhr
Der frühere französische Regierungschef Lionel Jospin ist tot. Er starb am Sonntag im Alter von 88 Jahren, wie seine Familie am Montag der Nachrichtenagentur AFP mitteilte. Der langjährige Chef der sozialistischen Partei war von 1997 bis 2002 Ministerpräsident; er trat zweimal vergeblich bei Präsidentschaftswahlen an.