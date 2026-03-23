Jospin setzte während seiner Amtszeit die 35-Stunden-Woche durch. Zu den von ihm durchgesetzten Errungenschaften gehören zudem die allgemeine Krankenversicherung und die eingetragene Lebenspartnerschaft (Pacs) als erster Schritt in Richtung Ehe für gleichgeschlechtliche Paare. Er zog sich vorzeitig aus der Politik zurück, nachdem er bei der Präsidentschaftswahl 2002 in der ersten Runde auf den dritten Platz kam und überraschend der Rechtsextremist Jean-Marie Le Pen in die Stichwahl einzog.