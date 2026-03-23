Der frühere französische Regierungschef Lionel Jospin ist tot. Er starb im Alter von 88 Jahren am Sonntag, wie seine Familie am Montag der Nachrichtenagentur AFP mitteilte.

Der frühere französische Regierungschef Lionel Jospin ist tot. Er starb am Sonntag im Alter von 88 Jahren, wie seine Familie am Montag der Nachrichtenagentur AFP mitteilte. Der langjährige Chef der sozialistischen Partei war von 1997 bis 2002 Ministerpräsident; er trat zweimal vergeblich bei Präsidentschaftswahlen an. 

 

Jospin setzte während seiner Amtszeit die 35-Stunden-Woche durch. Zu den von ihm durchgesetzten Errungenschaften gehören zudem  die allgemeine Krankenversicherung und die eingetragene Lebenspartnerschaft (Pacs) als erster Schritt in Richtung Ehe für gleichgeschlechtliche Paare. Er zog sich vorzeitig aus der Politik zurück, nachdem er bei der Präsidentschaftswahl 2002 in der ersten Runde auf den dritten Platz kam und überraschend der Rechtsextremist Jean-Marie Le Pen in die Stichwahl einzog.