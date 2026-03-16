Die Finalissima zwischen Argentinien und Spanien fällt komplett aus. Laut UEFA scheiterten alle Alternativen zur geplanten Austragung in Katar.

Bittere Nachricht für Fußballfans: Das lang ersehnte Duell zwischen Fußball-Weltmeister Lionel Messi und Europameister Lamine Yamal findet nicht statt. Die für den 27. März 2026 geplante Finalissima zwischen der argentinischen und der spanischen Fußballnationalmannschaft wurde von der UEFA auf ihrer offiziellen Website endgültig abgesagt.

Ursprünglich sollte das Spiel im Lusail Stadium in Katar ausgetragen werden, in dem sich der Gewinner der EM 2024, Spanien, und der Sieger der Copa América 2024, Argentinien, gegenüberstehen sollten.

Lionel Messi enttäuscht über Absage der Finalissima

Nach dem Angriffskrieg Israels und der USA auf den Iran am 28. Februar verschärfte sich die Sicherheitslage in der Region, sodass eine Austragung zum geplanten Termin unsicher wurde. Die UEFA prüfte daher mehrere Alternativen, darunter eine Verlegung nach Spanien ins Estadio Santiago Bernabéu von Real Madrid, ein Hin- und Rückspiel in Spanien und Argentinien sowie ein neutrales Stadion in Europa. Keine dieser Optionen fand jedoch die Zustimmung aller Beteiligten. Laut UEFA schlug Argentinien den 31. März als neuen Termin an einem neutralen europäischen Ort vor. Die UEFA hielt diesen Termin jedoch für nicht realisierbar, was letztlich zur Absage führte.

Laut dem US-amerikanischen Sport- und Unterhaltungssender ESPN zeigte sich Argentiniens Kapitän Lionel Messi enttäuscht über die Absage der Finalissima.

Die Finalissima ist ein prestigeträchtiges Duell zwischen den Champions Europas und Südamerikas. Für große Aufmerksamkeit sorgte die Neuauflage des Wettbewerbs im Jahr 2022, als Argentinien den amtierenden Europameister Italien im Londoner Wembley-Stadion mit 3:0 besiegte.