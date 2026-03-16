Die Finalissima zwischen Argentinien und Spanien fällt komplett aus. Laut UEFA scheiterten alle Alternativen zur geplanten Austragung in Katar.
16.03.2026 - 11:02 Uhr
Bittere Nachricht für Fußballfans: Das lang ersehnte Duell zwischen Fußball-Weltmeister Lionel Messi und Europameister Lamine Yamal findet nicht statt. Die für den 27. März 2026 geplante Finalissima zwischen der argentinischen und der spanischen Fußballnationalmannschaft wurde von der UEFA auf ihrer offiziellen Website endgültig abgesagt.