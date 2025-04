In der Festhalle Schmiden treten am Freitag neben Jugendlichen aus den Musikzügen des Friedrich-Schiller-Gymnasiums auch die Party-Musiker der Band Timewarp auf.

Dass sich der Lions-Club in Fellbach mit seinem jährlichen Benefizkonzert für den guten Zweck einsetzt, liegt in der Natur der Sache. Ein bewusst einkalkulierter Nebeneffekt der Kooperation mit dem Fellbacher Friedrich-Schiller-Gymnasium ist allerdings auch, dass die Musikzüge der Schule bei der Veranstaltung eine große Bühne bekommen – und Eltern, Freunde und Verwandte das Können der jungen Musiker auch live erleben können.

Möglich ist das am Freitag, 4. April, in der Festhalle in Schmiden. Unter dem Motto „Jugend musiziert für die Jugend“ präsentieren sich verschiedene Gruppen der Musikzüge des Friedrich-Schiller-Gymnasiums. Das werden unter anderem das von ehemaligen Schülern verstärkte Orchester der Klassen 8 bis 12, die Bigband der Klassen 8 bis 12, verschiedene Instrumentalsolisten sowie das Vokalensemble der Klassen 8 bis 12 sein.

Lesen Sie auch

„Mitreißende Bühne für junge Talente beim Benefizkonzert“

„Für die Jugendlichen ist das Benefizkonzert eine der seltenen Gelegenheiten, sich mit einem Auftritt vor großer Kulisse zu präsentieren. Und in den vergangenen Jahren war es ein mitreißender Abend für alle Anwesenden“, sagt Frank Rauleder, der für den Lions-Club die Öffentlichkeitsarbeit betreut.

Los geht es am Freitag um 19 Uhr, der Einlass in die Festhalle findet ab 18 Uhr statt. Der Eintrittspreis an der Abendkasse beträgt zehn Euro für Erwachsene, Jugendliche zahlen den halben Preis.

Unsere Empfehlung für Sie Hämmerle-Bräu in Fellbach Warum der beste Brauer des Landes nicht ins große Geschäft einsteigen will Florian Hämmerle aus Fellbach hat die Meisterschule als Landesbester absolviert. Jetzt hat der junge Bierexperte im elterlichen Getränkelager ein Sudhaus eingerichtet.

Zur Abrundung des Programms konnte der Lions-Club die regional bekannte Fellbacher Band „Time Warp“ als Special Guest gewinnen. Sie werden zum Abschluss des Abends mit Rock-Covern auf der Bühne ihr Können unter Beweis stellen. „Wir als Lions-Club sind stolz, uns gemeinsam mit Jugendlichen des FSG für Jugendprojekte in unserer Stadt einsetzen zu können. We serve – das ist der Kern der Lions-Idee“, sagt Rauleder.

"Benefizkonzert: Unterstützung für junge Talente in Fellbach"

Die Einnahmen aus dem Benefizkonzert sollen zu 50 Prozent an das Friedrich-Schiller-Gymnasium für Projekte der musikalischen Jugendförderung gehen. Die andere Hälfte der Einnahmen wird zur Unterstützung von Jugendprojekten in Fellbach verwendet, unter anderem für die Anne-Frank-Schule und für die Ebersberger Sägemühle.