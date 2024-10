13.10.2020 - 14:03 Uhr , aktualisiert am 24.10.2024 - 11:38 Uhr

Spätestens wenn die Temperaturen im Herbst sinken, besiedeln Lippenpflegestifte wieder unsere Hosen- und Handtaschen. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihren eigenen Lippenbalsam herstellen und ihn aufpeppen. Hier sind 8 Rezepte.

Lukas Böhl 13.10.2020 - 14:03 Uhr

1. DIY-Lippenpflege: Grundrezept mit nur 2 Zutaten

Zutaten:



10 g Bienenwachs (vegane Alternative: Jojobawachs oder Kakaobutter)

20 g Kokosöl

Zubereitung: Füllen Sie die beiden Zutaten in ein hitzebeständiges Gefäß und erwärmen Sie sie in einem heißen Wasserbad. Verrühren Sie die Mischung gut und warten Sie, bis das Wachs geschmolzen ist. Entnehmen Sie dann das Gefäß und lassen Sie es abkühlen. Nun müssen Sie die Flüssigkeit nur noch in ein kleines Döschen zur Aufbewahrung umfüllen und warten, bis sie ausgehärtet ist. Dieses Grundrezept können Sie nach Belieben durch ätherische Öle Ihrer Wahl aufpeppen.