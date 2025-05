Vermummte klauen den Pokal der Champions-League der Frauen in Lissabon. Die Polizei, die verdeckt ermittelt, holt die Trophäe aber zurück. Gerade noch rechtzeitig.

red/dpa 21.05.2025 - 11:29 Uhr

Vier Tage nach dem bisher geheim gehaltenen Diebstahl hat die portugiesische Polizei den Champions-League-Pokal der Fußball-Frauen wieder an die UEFA übergeben. Vermummte hätten die 60 Zentimeter hohe und zehn Kilogramm schwere Trophäe aus Sterlingsilber am Samstag aus einer Tiefgarage im José-Alvalade-Stadion in Lissabon während eines Spiels zwischen Sporting CP und Vitória SC gestohlen, teilte die Polizei mit.