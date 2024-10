Die AfD-Bundesvorsitzende Alice Weidel und Landeschef Markus Frohnmaier führen ihre Partei in den Bundestagswahlkampf. Beim Parteitag in Ulm begann die Partei damit, ihre Liste aufzustellen.

Christian Gottschalk 05.10.2024 - 15:58 Uhr

Die Kanzlerkandidatin der AfD geht als Nummer eins der Landesliste Baden-Württemberg in den kommenden Bundestagswahlkampf. Mit 86,5 Prozent der Stimmen ist Alice Weidel auf dem Listenparteitag des Landesverbandes am Samstag in Ulm gewählt worden, es gab keinen Gegenkandidaten für die Bundesvorsitzende der Alternative für Deutschland.