Frittiertes Knoblauchbrot, Kartoffelknödel mit Sauerrahm, pinke Suppe und Waldameisen auf Honigeis. In dem hübschen Städtchen Vilnius lässt sich die neue baltische Küche entdecken.

Anja Wasserbäch 08.05.2025 - 00:00 Uhr

Eine beliebte litauische Redewendung lautet „Kas nedirba, tas nevalgo!“, was übersetzt so viel heißt wie „wer nicht arbeitet, der isst nicht“. Und ums Essen dreht sich in Vilnius, dieser liebenswürdigen, hübschen Hauptstadt Litauens ganz schön viel. Nicht erst seit Sommer vergangenen Jahres, seit der Guide Michelin vier Restaurants mit vier Sternen ausgezeichnet hat.