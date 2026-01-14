Die Kulturgemeinschaft Fellbach startet ihre Reihe „Beziehungskunst“ mit dem extravaganten Paar Rainer Maria Rilke und Lou Andreas-Salomé.
14.01.2026 - 17:00 Uhr
Es geht um Beziehungskunst und um Künstlerpaare: Ein spannendes Programm hat Christa Linsenmaier-Wolf, Vorsitzende der Kulturgemeinschaft Fellbach (KGF), als Schwerpunkt des Programms im ersten Halbjahr 2026 zusammengestellt. Bis in den Sommer hinein wird in Vorträgen, Lesungen, Konzerten das Leben und Lieben ausgewählter Künstlerpaare beleuchtet.