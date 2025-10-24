Auch unter südlicher Sonne hielt sich Thomas Mann an strenge Alltagsrituale. Florian Illies erzählt in seinem neuen Buch vom schillernden, kurzen Exil der Literatenfamilie an der Côte d’Azur.
24.10.2025 - 09:30 Uhr
Berlin - Florian Illies verwandelt auch in seinem neuen Buch Zeitgeschichte in lebendige Erzählungen. Mit feinem Gespür für Details entwirft der Bestseller-Autor in "Wenn die Sonne untergeht" ein Panorama der Literaturszene um Thomas Mann und seine Familie im südfranzösischen Exil - voller überraschender Einblicke und sommerlicher Intrigen.