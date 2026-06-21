Derya Uzun wagt sich ins Rampenlicht. Helga Schubert blickt auf eine bewegte Wettbewerbs-Vergangenheit zurück. Die renommierte Veranstaltung ist für beide weit mehr als eine Literatur-Show.
21.06.2026 - 12:48 Uhr
Klagenfurt - Derya Uzun kann noch immer nicht ganz glauben, dass sie an der 50. Ausgabe des Ingeborg-Bachmann-Wettbewerbs teilnimmt. "Ich wollte es unbedingt. Es gab nichts, was ich noch mehr wollte", sagt die 27-jährige deutsche Autorin über ihre Einladung zu dem Wettlesen, das am Donnerstag im österreichischen Klagenfurt beginnt.