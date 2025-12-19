Fanfiction ist beliebt und mischt den Buchhandel auf. Ein Beispiel ist das Fantasy-Epos «Alchemised», das auf einer «Harry Potter»-Weiterdrehe beruht. Wie werden solche Geschichten zu Bestsellern?
19.12.2025 - 07:00 Uhr
Berlin - Es stand vier Wochen in Folge an der Spitze der "Spiegel"-Bestseller-Liste, zeitweise vor Autoren-Größen wie Ken Follett, und auch danach hielt es sich dort teils in den oberen Rängen. Das düstere Fantasy-Epos "Alchemised" von SenLinYu dürfte zu einem der beliebtesten Titel des Jahres 2025 auf Plattformen wie Tiktok gehören.