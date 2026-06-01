In «Träume aus Feuer» beschreibt der Bestseller-Autor Aufstieg und Fall des Alchimisten Johannes Kunckel am Potsdamer Hof. Ähnlichkeiten mit dem Weißen Haus von heute sind durchaus beabsichtigt.
01.06.2026 - 07:00 Uhr
Berlin - Florian Illies ist der Tausendsassa des deutschsprachigen Kulturbetriebs. Er ist Herausgeber der Wochenzeitung "Zeit", Auktionator war der Journalist auch schon, kurzzeitig leitete er den renommierten Rowohlt Verlag. Und seit bald drei Jahrzehnten schreibt der 55 Jahre alte Illies Bestseller.