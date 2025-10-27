Eine neue Marmorplakette, aber immer noch ohne den Vornamen: Fast 200 Jahre nach dem Tod August von Goethes wurde dessen Grab in Rom nun so gestaltet, wie es früher einmal war.
27.10.2025 - 17:38 Uhr
Rom - Zum 195. Todestag ist das Grab von Goethes Sohn August auf einem Friedhof in Rom restauriert worden: Auf dem Grabstein ist nun wieder eine Marmorplakette mit dem Antlitz von August von Goethe (1789-1830) zu sehen. Seit vielen Jahrzehnten hing dort nur eine Kopie aus Bronze. Allerdings steht auf dem Stein noch immer nicht sein Vorname, sondern nur "Goethe Filius" ("Goethe, der Sohn"). So hatte dies Goethe - der Vater - selbst verfügt.