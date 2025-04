Am 20. Mai stellt die Altkanzlerin im Beethovensaal der Stuttgarter Liederhalle ihre Autobiografie „Freiheit“ vor. Aber das ist nicht das einzige, was die Stadt literarisch in diesem Monat zu bieten hat.

Stefan Kister 03.04.2025 - 12:00 Uhr

Es war eines der Highlights der Buchmesse in Leipzig, als Angela Merkel im ausverkauften Saal des Gewandhauses ihre Autobiografie „Freiheit“ vorgestellt hat. Lesungstermine mit der Altkanzlerin sind rar. Doch nun kann man sich in Stuttgart auf einen der seltenen Auftritte freuen. Am 20. Mai ist die Frau, die 16 Jahre die Geschicke nicht nur der deutschen Politik geprägt hat, mit ihrem Lebensbuch im Beethovensaal der Stuttgarter Liederhalle zu Gast, in einer Veranstaltung des Literaturhauses Stuttgart.