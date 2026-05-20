Der renommierte Literaturpreis geht an die taiwanesische Schriftstellerin Yang Shuang-zi. Auf der Shortlist waren auch zwei Deutsche. Schon das wurde im deutschen Feuilleton gefeiert.
20.05.2026 - 00:31 Uhr
London - Der International Booker Prize geht in diesem Jahr an die Taiwanerin Yang Shuang-zi für die englische Übersetzung ihres Romans "Taiwan Travelogue". Die beiden Deutschen auf der Shortlist gehen leer aus. Shida Bazyar war mit ihrem Debütroman "Nachts ist es leise in Teheran" von 2016 angetreten und Daniel Kehlmann mit dem 2023 auf Deutsch erschienenen Roman "Lichtspiel".