Sein Geheimagent Harry Palmer war mehr schrulliger Rebell als gelackter Superheld - der britische Autor erfand die Spionagewelt neben Bond neu - und lieferte mit seinen Werken zudem Filmstoff.
17.03.2026 - 15:40 Uhr
London - "Ipcress - streng geheim" und zahlreiche weitere Romane machten ihn zum Meister des britischen Agententhrillers - nun ist Len Deighton im Alter von 97 Jahren gestorben. Seine Literaturagentur bestätigte dem Sender BBC und der britischen Nachrichtenagentur PA am Dienstag seinen Tod. Die Ursache wurde nicht genannt. Der Zeitung "The Times" zufolge starb Deighton am 15. März.