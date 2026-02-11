Der niederländische Schriftsteller Cees Nooteboom ist tot. Er starb im Alter von 92 Jahren an seinem Wohnort Menorca, wie sein Verlag De Bezige Bij in Amsterdam mitteilte.

dpa 11.02.2026 - 21:42 Uhr

Amsterdam - Der niederländische Schriftsteller Cees Nooteboom ist tot. Er starb im Alter von 92 Jahren an seinem Wohnort Menorca, wie sein Verlag De Bezige Bij in Amsterdam mitteilte. Der Verlag zitiert die Witwe des Schriftstellers, dass er "heute Nachmittag sehr ruhig auf seiner geliebten Insel Menorca gestorben ist".