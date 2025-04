Das Wandern auf dem Jakobsweg zeigt vielen, dass sie eigentlich gar nicht so viel zum Leben brauchen. Das ging auch Tobias Schlegl so. Was er als Erstes weggeworfen hat, verrät er hier.

dpa 12.04.2025 - 06:30 Uhr

Hamburg - Der Moderator und Notfallsanitäter Tobias Schlegl (47) hat nach seiner Rückkehr vom Jakobsweg viele Sachen aus seiner Wohnung zum Recyclinghof gefahren. "Ich dachte mir, ich brauche viele Dinge nicht mehr. Als Erstes habe ich meinen VHS-Videorekorder entsorgt", sagte Schlegl mit einem Lachen. "All diese Sachen, die ständig da stehen und man denkt immer, man braucht es nochmal. Aber: no, no, no."