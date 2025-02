Es begann mit einem Scherz - das sagt Elfie Donnelly, die geistige Mutter von Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg, über eine ihrer Erfolgsfiguren. Denn für Kinder schreiben wollte sie nicht.

dpa 05.02.2025 - 16:31 Uhr

Hamburg - Die Erfinderin von Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg wollte gar keine Kindergeschichten schreiben. Aber es stelle sich heraus, dass das, was sie produziert, Stoff für Kinder sei, erzählte Autorin Elfie Donnelly in einem "Zeit"-Interview. Das liege wahrscheinlich an ihrem inneren Kind. Und sie ergänzt: "Eigentlich bin ich gar nicht so eine große Kinderfreundin. Es gibt auch schreckliche Kinder, so wie es auch schreckliche Erwachsene gibt."