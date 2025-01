Beim Literaturlabor U 35 veranstalten Jungliteraten im Literaturhaus mit Wort, Text und Ton ein gelungenes Spektakel. Zum Höhepunkt zählt der Auftritt der Stuttgarter Rapperin Ildikó.

Swantje Kubillus 12.01.2025 - 15:07 Uhr

Wenn es in der Welt da draußen allzu viele wirsche Töne gibt, die laut und quälend sind, dann kann es hilfreich sein, sich aufs Innere zu besinnen und die Formen des Ausdrucks zu erweitern. America first, ich habe Recht, und etwas anderes zählt nicht mehr? Vielleicht lohnt es da, ruhig auch mal zu schreien oder zumindest der eigenen Stimme öfter freien Lauf zu lassen. Einen solchen Versuch hat am Samstagabend das Literaturlabor U 35 unternommen. Das ist die Schreibwerkstatt des Literaturhauses für die Generation der Unter-35-Jährigen. In der Reihe „Zwischen/Ding“ feierten die potenziellen Jungliteraten bei vollem Haus ihren jährlichen Festakt unter dem Titel „Die Stille. Der Lärm“. Eine Veranstaltung in Kooperation mit dem Institut für Sprechkunst und Kommunikationspädagogik der der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst.