Die Nachricht vom Literaturnobelpreis erreicht László Krasznahorkai im Auto in Frankfurt. Doch statt Feierlichkeiten wartet zunächst deutsche Bürokratie.
09.10.2025 - 17:24 Uhr
Frankfurt - Bevor der frisch bekanntgegebene Literaturnobelpreisträger László Krasznahorkai mit Champagner anstoßen kann, steht erst einmal Bürokratie auf dem Programm. Er müsse heute noch zu "einem sogenannten, auf Deutsch, "Anmeldeamt"", sagte Krasznahorkai in einem Interview, das die Nobelstiftung auf der Plattform X veröffentlichte.