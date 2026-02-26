Es ist eine toxische Eigenschaft vieler junger Menschen auf Tiktok: Sich eine kleine Belohnung zu kaufen, jedes Mal, wenn sie das Haus verlassen. Zumindest sagt das – mit einem Augenzwinkern – ein Tiktok-Sound, der in zahlreichen Videos verwendet wird. Darin zu sehen: Die Gen Z, wie sie genau dieses Motto lebt. Junge Menschen, die sich in einer Bäckerei ein besonderes Croissant oder eine Zimtschnecke kaufen. Oder die in Cafés sitzen und einen Matcha Latte für sieben Euro oder eine andere ausgefallene und teure Kaffee-Kreation in die Kamera halten.