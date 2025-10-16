Wenn Peter Maffay 2026 am Viadukt auftritt, werden dort zum ersten Mal Stühle aufgestellt. 8000 Stück – ein Kraftakt, den der Veranstalter mit Humor und einer Portion Liebe angeht.
16.10.2025 - 19:00 Uhr
Das hat der Festplatz am Viadukt noch nie gesehen: 8000 Stühle für ein Konzert. Bislang traten Künstler in Bietigheim-Bissingens schönsten Open-Air-Spot – von Sarah Connor über Pur bis Dieter Thomas Kuhn – vor stehendem Publikum auf. Am 26. Juni 2026 wird das anders sein. Peter Maffay tritt auf. Und für ihn, beziehungsweise sein Publikum, wird der Festplatz am Bietigheimer Viadukt erstmals bestuhlt – eine Herausforderung ist das Gelände an der Enz.