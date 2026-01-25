Die Besteigung des Wolkenkratzers war umstritten. Vor allem, weil US-Freeclimber Honnold bei dem waghalsigen Unterfangen live gestreamt wurde. Nach anderthalb Stunden war die Erleichterung dann groß.
25.01.2026 - 09:55 Uhr
Taipeh - US-Freeclimber Alex Honnold hat sich den Traum von einer Wolkenkratzer-Besteigung erfüllt. Der 40-Jährige kletterte in rund anderthalb Stunden ohne jegliche Absicherung auf den 508 Meter hohen Taipeh 101 in Taiwans Hauptstadt. Die Aktion wurde live via Netflix gestreamt - was für massive Kritik gesorgt hatte.