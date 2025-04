Experte spricht in Herrenberg über Kakao und Fairtrade Faire Schokolade: Ein mühsames Geschäft

25 Arbeitstage für 100 Kilogramm Kakaobohnen: Aldo Chipana gewährt in Holzgerlingen authentische Einblicke in die Welt des Kakaoanbaus. Er stammt aus einer Familie, die in Bolivien vom Kakaoanbau lebt.