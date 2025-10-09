Die Nerven aus Stuttgart veröffentlichen ein Live-Doppelalbum:„Live im Elfenbeinturm“ erscheint am 5. Dezember – und im Februar 2026 gehen Die Nerven auch wieder auf Tour.
09.10.2025 - 14:36 Uhr
Wer Die Nerven sagt, muss auch „eine der besten Livebands Deutschlands“ sagen. Er erscheint jedenfalls kaum ein Text über die Band, die vor 15 Jahren in Esslingen gegründet wurde, in dem nicht darauf hingewiesen wird, welche grandiose Wucht Julian Knoth, Max Rieger und Kevin Kuhn auf der Bühne entwickeln, welche Energie ihre Auftritte haben.