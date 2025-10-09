Die Nerven aus Stuttgart veröffentlichen ein Live-Doppelalbum:„Live im Elfenbeinturm“ erscheint am 5. Dezember – und im Februar 2026 gehen Die Nerven auch wieder auf Tour.

Wer Die Nerven sagt, muss auch „eine der besten Livebands Deutschlands“ sagen. Er erscheint jedenfalls kaum ein Text über die Band, die vor 15 Jahren in Esslingen gegründet wurde, in dem nicht darauf hingewiesen wird, welche grandiose Wucht Julian Knoth, Max Rieger und Kevin Kuhn auf der Bühne entwickeln, welche Energie ihre Auftritte haben.

Die Nerven: Live im Elfenbeinturm Wer sich bisher noch nie auf ein Konzert der Nerven getraut hat, hat jetzt die Chance, zu Hause zu überprüfen, was gut deren Mix aus Post-Punk und Noise-Rock live funktioniert. Die Nerven kündigen das Album „Live im Elfenbeinturm“ an – versprechen ein intensives Doppel-Album, das die Magie ihrer „Auf der Flucht vor der Wirklichkeit“-Tour einfangen soll – „roh, direkt und emotional aufgeladen“, heißt es in der Ankündigung.

Die Aufnahmen stammen aus neun Städten. 16 Songs aus den letzten drei Studioalben (plus zwei Rückgriffe auf „Fun“) bilden „eine krachende Retrospektive – nicht als bloße Dokumentation, sondern als künstlerische Neuinterpretation“, heißt es in dem Pressetext: „Zwischen eruptivem Noise und fragiler Stille entfaltet sich ein dynamisches Live-Set, das Vergangenheit und Gegenwart miteinander verwebt. Ein Live-Album, das kein Abbild, sondern eine Einladung ist: zum Nachspüren, Erinnern und Erleben – irgendwo zwischen Jetzt und Eben.“

Das Album „Live im Elfenbeinturm“ von den Nerven erscheint am 5. Dezember 2025 auf dem Band-eigenem Label „333“. Ab Februar 2026 sind Die Nerven zudem auf Tour. Tonträger und Tourtickets sind ab Freitag, 10. Oktober im Verkauf.

Die Nerven haben seit ihrer Gründung vor 15 Jahren bisher sechs Studioalben veröffentlicht: „Fluidum“ (2012), „Fun“ (2014), „Out“ (2015), „Fake“ (2018), „Die Nerven“ (2022) und „Wir waren hier“ (2024). Zuletzt sind Die Nerven im Juli in Stuttgart auf dem Kleinen Schlossplatz aufgetreten.

Das Cover des Nerven-Albums „Live im Elfenbeinturm“ Foto: Label

Termine: Die Nerven live 2026