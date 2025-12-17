Als frischgebackener Kleinkunstpreisträger kommt der lustige Musikwissenschaftler an diesem Freitagabend mit vielen Hits und deren Geschichten in die Auerbachhalle nach Urbach.
17.12.2025 - 10:26 Uhr
Wenn das mal kein ideales Timing ist: Wieder einmal haben die Programmmacher bei KabCom in Urbach einen guten Riecher gehabt. Es geht um Pop – genauer: um Dr. Pop. Denn dem wurde in der vergangenen Woche im Mainzer Unterhaus der Deutsche Kleinkunstpreis in der Sparte „Kleinkunst“ verliehen. Und nun ist der Doktor aus der populärwissenschaftlichen Fakultät in Urbach zu Gast.