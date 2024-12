Mit einem Mix aus Kurzfilmen und Live-Musik will das Backnanger Kino Universum die längste Nacht des Jahres erhellen. „Kurz & BANDig“ steht am 18. Dezember auf dem Programm.

fro 14.12.2024 - 08:00 Uhr

Wenn der kürzeste Tag des Jahres naht, wird im Kino Universum in Backnang die dunkelste Zeit mittlerweile schon fast traditionelle mit dem Event „Kurz & BANDig“ erhellt. Am Mittwoch, 18. Dezember, erwartet die Gäste von 20.08 Uhr an ein abwechslungsreiches Programm, das ausgesuchte Kurzfilme mit Live-Musik regionaler Bands kombiniert.