Ein Samstagabend in Ludwigsburg mal anders: Sonst sitzt man in den Lokalen eher gediegen bei Getränken und Essen. Doch wenn „Live-Nacht“ ist, steppt der Bär. Dann mischt man sich unters Partyvolk, drängt sich auf die Tanzfläche und lässt die Musik in den Ohren und im Herzen klingen. Tanzen, Location wechseln, weiter tanzen . . .

So auch an diesem Samstagabend. Um 21 Uhr ging es los, die „Live-Nacht“ startete mit zehn Bands in zehn Locations in ihre 31. Auflage. 16 Jahre dauert die Erfolgsgeschichte der „Live-Nacht“ in Ludwigsburg nun an. Ein großes Musikspektakel wurde geboten, für jeden Geschmack war etwas dabei.

Angeführt wurde der bunte Mix von der elfköpfigen Partyband Friendly Elf, die schon seit Jahren als Highlight in Ludwigsburg im Ratskeller-Saal gilt. Auch der Alleinunterhalter, das Musik-Urgestein Paulo im Baron, war wieder dabei. Er nahm die Zuhörer auf eine Zeitreise der beliebtesten Songs der vergangenen Jahrzehnte mit, während das John Noville Duo im Cheval Vapeur mit energiegeladenem Soul und Reggae die Zuhörer zum Tanzen brachte. Ebenso Kultcharakter hat die Wiesbadener Band Mallet, die soeben ihr 45-jähriges Bühnenjubiläum feierte und traditionell im Towers spielte.

Von Location zu Location ziehen

Mallet spielte im Towers. /Andreas Essig

Im Lokal Bonema, das erst im Frühjahr kurz vor der letzten „Live-Nacht“ eröffnete, trat die Partyband Dragon Fire auf. Zum ersten Mal dabei waren jetzt der jamaikanische Reggae-Sänger Anthony, der zusammen mit seiner Duo-Partnerin Franca im Café Zeitlos eine Reggae-Party zelebrierte.

In der Chaplins Bar präsentierte William sein internationales Musikprogramm – von Eros Ramazotti über Barry White zu den Eagles spannte er einen weiten Bogen. Und im Ennui feierte ein Künstler Premiere: Bei Domenico Sassanelli war bei Songs von „Volare“ bis „All night long“ beste Stimmung.

Das Trio Red Lounge um den französischen Sänger Jonathan Besnier zeigte sein Programm von Jazz, Latin und Soul im Kunstverein Ludwigsburg im MIK, und im Permesso am Marktplatz waren wiederum „Live-Nacht“-Neulinge am Start: Drei mal Jonas – alle drei Bandmitglieder von Noisepollution tragen denselben Vornamen – präsentierten ein außergewöhnliches Programm der besten Rock- und Popsongs in dreistimmiger Gesangsqualität.

Dank der kurzen Wege konnten die Besucher gemütlich von Lokal zu Lokal schlendern und sich ihr persönliches Musikprogramm selbst zusammenstellen.