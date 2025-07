Mit Cover-Songs in ihrem unverwechselbaren Stil hat sich die Fellbacher Band La Diri ein Publikum erobert – am Samstag treten die fünf Musiker beim Hofsommer vor dem Rathaus auf.

Im Herzen ihrer Heimatstadt feiert die junge Fellbacher Band La Diri an diesem Wochenende ein Open-Air-Konzert. Im Rahmen des Hofsommers im Rathaus-Innenhof soll sich der Platz vor der Verwaltungszentrale am Samstag, 26. Juli, in eine sommerliche Bühne für handgemachte Musik, Spielfreude und gute Stimmung verwandeln.

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Stadtmarketing Fellbach und Schmiegs Stadtbiergarten statt. Los geht es bereits um 16 Uhr mit dem DJ-Set von La Cascia & Buzzo. Um 19 Uhr startet dann der Auftritt von La Diri.

La Diri spielte auch schon bei „Live im Park“ und den Boss-Open

Die Coverband besteht aus fünf Musikern aus der Region, die sich mit viel Leidenschaft ihren Platz in der lokalen Musikszene erspielt haben. Christian La Cascia, der aus Schmiden stammt und in Oeffingen wohnt, und Nubar Diri gründeten die Band 2013, dazu kommen noch David Piper, Max Wernick und Timo Frey. In Fellbach sind sie längst keine Unbekannten mehr, spielten etwa letztes Jahr bei der Stadtwerke-Reihe „Live im Park“ vor der Schwabenlandhalle auf.

Mit ihrem unverwechselbaren Stil haben sich La Diri ein Publikum erobert. Foto: Band-Foto

Von Stevie Wonder über Marteria bis hin zu Santana und Kings of Leon covert die Band im „La-Diri-Stil“ für jeden Musikgeschmack. Auch in Stuttgart machen sie sich einen Namen mit Auftritten auf SWR3-Festivals oder bei den Boss-Open Stuttgart. Am Dienstag gastieren die jungen Musiker beim Stadtfest SchoWo in Schorndorf.

„Für uns ist das Konzert in Fellbach ein echtes Herzensprojekt“, sagt Keyboarder Max Wernick, der unterm Kappelberg fest verwurzelt ist, unter anderem mit seiner eigenen Musikschule „Dein Musikzimmer“. Er freut sich sehr auf das Konzert: „Ein Sommerabend mit Freunden, Musik und das in unserer Stadt – besser geht’s nicht.“

Neben der Musik ist auch für das leibliche Wohl gesorgt: Schmiegs Stadtbiergarten sorgt mit Getränken und Speisen für die passende kulinarische Begleitung. Der atmosphärische Innenhof des Rathauses bietet dabei die ideale Kulisse für einen entspannten und zugleich energiegeladenen Konzertabend.

Karten zum Preis von fünf Euro sind erhältlich beim Stadtbiergarten in Fellbach oder auf www.ladiri-music.com im Internet.